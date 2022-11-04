В Украине разрешили бустерную прививку от коронавируса для вакцинированных детей от 12 лет

Бустерную дозу подростки могут сделать через 6 месяцев после завершения первичного курса вакцинации, говорят в Минздраве.

В Украине разрешили первую бустерную дозу вакцины против коронавируса для всех детей 12-17 лет.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

"Бустерную дозу подросткам рекомендуют через 6 месяцев после завершения первичного курса вакцинации. Если ребенок, по медицинским показаниям, получил дополнительную дозу вакцины, то бустер вводят через 3 месяца после получения дополнительной дозы", — говорится в сообщении.

В Минздраве отмечают, что для бустерной прививки детей в возрасте от 12 лет нужно использовать только мРНК-вакцину, одобренную к использованию в этой возрастной группе (сейчас в Украине это Comirnaty/Pfizer).

Люди в возрасте от 18 лет, завершившие первичный курс вакцинации против COVID-19, также могут получить бустерные прививки.

"Первый бустер – если прошло более 5 месяцев после вакцинации второй дозой двудозной вакцины или одной дозой однодозной. Второй бустер – через 4 месяца после получения первого. Привиться можно беcплатно в любом пункте или центре вакцинации", – говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве за минувшую неделю выявили 725 случаев коронавируса, самому младшему инфицированному — 3 месяца, самому старшему больному — 92 года.

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