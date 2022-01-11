В Украине рассмотрят вопрос о введении вакцинации детей с 5 лет

В Украине рассмотрят вопрос о введении вакцинации детей с 5 лет

Главный санитарный врач отметил, что пока рекомендаций европейской технической группы экспертов по прививке детей с 5 лет еще не было.

Главный санитарный врач страны Игорь Кузин заявил, что в Украине, возможно, разрешат вакцинировать детей от 5 лет. Соответствующее решение будет рассмотрено весной.

Об этом он сказал во время интервью BBC.

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"Опыт других стран, где уже проводят такие прививки, показывает, что это безопасно. Что благодаря прививкам от COVID предупреждают преждевременную смертность, особенно на фоне тяжелых соматических заболеваний. Предупреждают вспышки в организованных коллективах", — отметил Кузин.

Главный санитарный врач также подчеркнул, что на уровне Европы этот вопрос пока не рассматривают — рекомендаций европейской технической группы экспертов по прививке детей от 5 лет еще не было.

"Мы планируем рассмотреть вакцинацию детей с 5 лет ориентировочно с апреля", — сообщил Кузин.

Напомним, в мире начали прививать от коронавируса детей с 5 до 11 лет. В частности, такое решение было принято уже в Италии, Испании, Австралии и Польше.

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