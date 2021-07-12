В Украине рассказали, сколько времени нужно для выявления в теле человека "Дельта"-штамма COVID-19

В Украине рассказали, сколько времени нужно для выявления в теле человека "Дельта"-штамма COVID-19

По данным экспертов, штамм "Дельта" через 10 дней уже нельзя не обнаружить.

"Индийский" штамм коронавируса медики могут лабораторно выявить от трех до семи дней. В то же время у него вирусная нагрузка в 1260 раз больше, чем у других штаммов COVID-19.

Об этом на своей странице в соцсети написал системный аналитик Евгений Истребин.

Также читайте В Таиланде зафиксированы случаи заражения сразу двумя штаммами COVID-19

"В городе Гуандун обнаружили "Дельта" позитивного носителя и сразу изолировали его 167 контактеров. Всех контактеров ежедневно тестировали ПЦР-тестами. Средний промежуток времени между контактом и возможностью лабораторно выявить вирус составил 3—7 дней. В то время как у "дикого" варианта он составляет шесть дней", — подчеркнул Евгений Истребин.

Он также отметил, что в момент первого обнаружения вируса его нагрузка в 1260 раз больше, чем у "дикого" штамма вируса. В то же время "индийский" штамм, по словам аналитика, быстрее угасает.

"Дикий" вариант можно лабораторно выявлять до 14 дней с момента контакта, а "Дельта" уже через 10 дней не обнаруживается. Карантин можно делать короче на четыре дня", — отметил Евгений Истребин.

Напомним, что Украина готовится к вспышке "Дельта". В Минздраве назвали количество вакцин, которые вскоре приедут.

В Украине появилась альтернатива среди вакцин для массового вакцинирования – COVID-дайджест

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку