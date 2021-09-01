В Украине прогнозируют новую вспышку COVID-19

Самая угрожающая ситуация наблюдается в Черновицкой области.

В Национальной академии наук Украины прогнозируют рост новых случаев коронавирусной болезни в сутки в начале сентября.

Об этом в среду, 1 сентября, сообщили в пресс-службе Минздрава.

"В первую неделю ожидается в среднем до 1742 случаев, на второй неделе — до 2300 случаев", — уточнили в сообщении.

По данным НАН Украины, наиболее угрожающая ситуация наблюдается в Черновицкой области, где зафиксирована самая высокая заболеваемость COVID-19 и стремительные темпы ее роста. Ученые отмечают, что количество положительных тестов и случаев коронавирусной болезни за последние две недели утроилось, а число госпитализаций — удвоилось.

Вобщем в Украине ситуация с распространением коронавируса — на прошлогоднем уровне.

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"Сейчас темпы распространения заболевания соответствуют аналогичному периоду прошлого года — рост составляет примерно 22% в неделю. Среднее количество новых случаев увеличилось до 1490 человек в день (рост за две недели — на 49%), среднее количество летальных случаев — 41 в день за последнюю неделю (рост за две недели — на 67%) ", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Черновицкой области в одной из территориальных общин произошлла вспышка коронавируса.

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