В Украине проблема не в кроватях, а в том, что медики не умеют лечить — Комаровский о COVID-19

Врач считает, что коронавирус ставит под угрозу национальную безопасность Украины.
Известный украинский педиатр Евгений Комаровский рассказал, что в Украине медики не подготовлены к вспышке коронавируса и часто не знают, как этот недуг лечить.
Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".
Медик подчеркнул, что к короновирусу нужно было относиться как к войне.
"Мы должны были строить заводы по производству кислорода, кислородных концентраторов. Как во время войны у каждого дома должно быть бомбоубежище, в каждой клинике сейчас должна быть возможность изолировать блок под инфекционные кровати с кислородом. Одно из отделений каждой больницы должно быть перепрофилировано и стоять с кроватями, с кислородом, ждать И каждый врач, начиная с апреля прошлого года, должен был проходить подготовку – что такое протоколы коронавируса, как работать с кислородным концентратором, какие бывают режимы кислородной поддержки, как следует провести исходное обследование, какие показатели влияют на выбор протокола и т.д.", – считает украинский педиатр.
Евгений Комаровский отметил, что украинские медики часто неправильно лечат COVID-19.
"У нас и сейчас главная проблема не только в том, что нет коек. А в том, что персонал не умеет это лечить. У меня почта не меньше, чем у президента, мягко говоря. Сегодня мне пишут люди: "У меня коронавирус, чувствую себя неплохо, но пришел врач и назначил антибиотик дважды в день. Можно мне ходить с коронавирусом на уколы в поликлинику или лучше не ходить?" Как такое могло произойти в 21 веке? Ведь с самого начала было очевидным, что это самая острая проблема, которая ставит под угрозу национальную безопасность", — пояснил медик.
Напомним, Комаровский рассказал, что одышка после перенесенной коронавирусной болезни не считается нормой.
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