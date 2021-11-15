В Украине привито более 80% работников образования: МОН призывает вернуть детей в учебные заведения

Если в Украине будет вакцинировано 100% работников образования, детей планируют вернуть за парты.
В Украине уже полностью иммунизировано более 81% работников образования. Более 95% сотрудников общеобразовательных учреждений получили по меньшей мере одну дозу вакцини.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Министерства образования и науки Украины Сергей Шкарлета.
По его словам, лучшую статистику полного цикла вакцинирования демонстрируют следующие области:
Харьковская – 90,9%;
Черкасская – 90,3%;
Донецкая – 89,9%;
Днепропетровская – 88,3%.
"Антилидерами по количеству невакцинированных педагогов сегодня Ровенская область — 8%, Тернопольская — 7,1% и Закарпатская — 7%", — отметил Шкарлет.
Глава МОН также отметил, что сегодня почти 40% школ обучают дистанционно.
"В случае достижения работниками школы показателя вакцинированности (100% в "красной" зоне) детей нужно возвращать за парты. С таким призывом я обращаюсь к учредителям учебных заведений", — подчеркнул министр.
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что Украина вышла на плато заболеваемости COVID-19. Недавно эпидемическая ситуация начала стабилизироваться. Количество заболевших и госпитализированных снижается.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.