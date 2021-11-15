В Украине привито более 80% работников образования: МОН призывает вернуть детей в учебные заведения

В Украине привито более 80% работников образования: МОН призывает вернуть детей в учебные заведения

Если в Украине будет вакцинировано 100% работников образования, детей планируют вернуть за парты.

В Украине уже полностью иммунизировано более 81% работников образования. Более 95% сотрудников общеобразовательных учреждений получили по меньшей мере одну дозу вакцини.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Министерства образования и науки Украины Сергей Шкарлета.

По его словам, лучшую статистику полного цикла вакцинирования демонстрируют следующие области:

Харьковская – 90,9%;

Черкасская – 90,3%;

Донецкая – 89,9%;

Днепропетровская – 88,3%.

"Антилидерами по количеству невакцинированных педагогов сегодня Ровенская область — 8%, Тернопольская — 7,1% и Закарпатская — 7%", — отметил Шкарлет.

Глава МОН также отметил, что сегодня почти 40% школ обучают дистанционно.

"В случае достижения работниками школы показателя вакцинированности (100% в "красной" зоне) детей нужно возвращать за парты. С таким призывом я обращаюсь к учредителям учебных заведений", — подчеркнул министр.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что Украина вышла на плато заболеваемости COVID-19. Недавно эпидемическая ситуация начала стабилизироваться. Количество заболевших и госпитализированных снижается.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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