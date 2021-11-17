В Украине появился чат-бот, в котором можно найти ближайший пункт вакцинации: как он работает

Найти пункт массовой иммунизации можно всего в несколько кликов.
В Украине создали телеграмм-бот, благодаря которому можно узнать наличие вакцин в определенном пункте иммунизации.
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
В телеграмм-боте “Медицинские закупки Украины” можно получить информацию о медикаментах и вакцинах, наличии определенных вакцин в том пункте иммунизации, который по геолокации находится непосредственно рядом с вами.
“Используя геолокацию пользователя этот бот сможет найти ближайшие пункты вакцинации, а также покажет наличие в пункте вакцин и их вид. Информация обновляется каждый день на основании отчетов, которые пункты вакцинации подают в электронную систему”, — подчеркнул Виктор Ляшко.
Воспользоваться ботом можно, запустив его в мессенджере. После чего перед пользователем всплывет приветственное окно, в котором появится информация о предоставлении услуг “электронным помощником”.
Затем пользователю необходимо выбрать, вакцина или терапия для чего ему нужна. Кроме препаратов от коронавируса, там есть данные о других серьезных заболеваниях: гемофилии, ДЦП, туберкулезе.
Следующий шаг — отправить боту с мобильного телефона свою геолокацию. Благодаря ей он сможет подобрать для пользователя находящиеся рядом с ним пункты вакцинации, а также препараты, которые в них есть.
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