В Украине пациентам с коронавирусом будут делать по два ПЦР-теста одновременно

В Украине пациентам с коронавирусом будут делать по два ПЦР-теста одновременно

Образцы будут брать у пациентов с нетипичным течением COVID-19, а именно: бессимптомным и сверхтяжелым.

Некоторые пациенты с COVID в Украине будут сдавать по два ПЦР-теста одновременно, чтобы вовремя обнаружить штаммы "Дельта" и "Омикрон".

Об этом в интервью Укринформу рассказал главный санврач Игорь Кузин.

"Для того чтобы более фокусно и быстрее принимать решение именно по циркуляции "Омикрона" в Украине, мы решили немного изменить подходы к лабораторной диагностике. Вскоре на уровень регионов будут поставлены специальные ПЦР тест-системы для определения штамма "Дельта"", — сообщил Кузин.

По его словам, образцы будут брать у пациентов с нетипичным течением COVID-19, а именно: бессимптомным и сверхтяжелым. Кроме того, будут брать тест и у вернувшихся из-за границы.

Как отмечается, для этих категорий будет сначала проводиться обычное ПЦР-тестирование для подтверждения болезни, а затем следующее для подтверждения или опровержения штамма "Дельта".

"Если будет подтверждена "Дельта", то образец не будет отправлен дальше на секвенирование, чтобы мы не тратили ни реагенты, ни время. Если "Дельта" не подтверждена, то такой образец направляется на полное секвенирование. То есть, мы будем выходить методом исключения и за счет этого будем более оперативно получать информацию о циркуляции штамма ("Омикрон" – ред.)", — объяснил Кузин.

Главный санитарный врач отметил, что оба образца будут брать одновременно.

Напомним, в Украине могут ужесточить противоэпидемические меры безопасности в случае распространения нового штамма коронавируса "Омикрон".

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