В Украине ожидают резкий рост заболеваемости на коронавирус: ученые назвали дату

Уже в октябре суточное количество заболевших будет превышать 10 тысяч.
В Украине растет количество больных на коронавирусную инфекцию. Ученые прогнозируют более 10 тысяч случаев инфицирования в день.
Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ.
"Текущая волна коронавирусной болезни в Украине продолжит расти. Сейчас количество новых больных, госпитализаций, занятых коек с кислородом и летальных случаев вдвое превышает прошлогодние показатели за аналогичный период. Высоким остается число госпитализированных детей и лиц в возрасте от 18 до 34 лет", — рассказали в МОЗ.
В НАН Украины прогнозируют, что ситуация и дальше будет ухудшаться.
- 29 сентября — 5 октября: количество новых случаев каждый составит 8100 — 8326 человек.
- 6—12 октября: 10 002 — 11 599 человек.
Больше других под ударом коронавируса сейчас находится Черновицкая область. Там уже количество коек в больницах сравнялось с пиком заболеваемости прошлого года. Непростая ситуация сейчас также в Харьковской и Луганской областях.
Напомним, что после выздоровления у каждого третьего могут проявляться симптомы COVID-19.