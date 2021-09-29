В Украине ожидают резкий рост заболеваемости на коронавирус: ученые назвали дату

В Украине ожидают резкий рост заболеваемости на коронавирус: ученые назвали дату

Уже в октябре суточное количество заболевших будет превышать 10 тысяч.

В Украине растет количество больных на коронавирусную инфекцию. Ученые прогнозируют более 10 тысяч случаев инфицирования в день.

Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ.

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"Текущая волна коронавирусной болезни в Украине продолжит расти. Сейчас количество новых больных, госпитализаций, занятых коек с кислородом и летальных случаев вдвое превышает прошлогодние показатели за аналогичный период. Высоким остается число госпитализированных детей и лиц в возрасте от 18 до 34 лет", — рассказали в МОЗ.

В НАН Украины прогнозируют, что ситуация и дальше будет ухудшаться.

29 сентября — 5 октября: количество новых случаев каждый составит 8100 — 8326 человек.

6—12 октября: 10 002 — 11 599 человек.

Больше других под ударом коронавируса сейчас находится Черновицкая область. Там уже количество коек в больницах сравнялось с пиком заболеваемости прошлого года. Непростая ситуация сейчас также в Харьковской и Луганской областях.

Напомним, что после выздоровления у каждого третьего могут проявляться симптомы COVID-19.

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