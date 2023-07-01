В Украине отменили карантин из-за COVID-19

Медики говорят, что Украина очень достойно справилась с пандемией.

В Украине от 1 июля 2023 отменили карантин, который установили с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19.

Об этом говорится в постановлении КМУ, обнародованном на Правительственном портале.

"Отменить с 24 часов 00 минут 30 июня 2023 г. на всей территории Украины карантин, установленный с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", — говорится в документе.

Напомним, официально Украине было зарегистрировано 5,5 млн случаев заболевания, но объективно эта цифра будет больше.

Отметим, что отмена карантина и режима чрезвычайной ситуации не означает, что вирус исчез. Так, в период с 12 по 18 июня этого года более 1300 человек, среди которых 102 ребенка и 25 медиков, зафиксировали коронавирус. Такую статистику обнародовал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

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