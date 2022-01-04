В Украине открыта запись на бустерную дозу вакцины против коронавируса: кто сможет получить

Для бустерной дозы будут использовать только вакцины Moderna или Pfizer.
В Украине с 4 января открыта онлайн-запись на бустерную дозу прививки против COVID-19.
Об этом сообщила прессслужба Helsi.
Как отмечается, запись будет доступна для украинцев старше 60 лет, у которых с момента второй дозы прививки прошло 6 месяцев. Помимо этой категории дополнительную дозу вакцины смогут получить медицинские работники и сотрудники домов интернатного типа.
Чтобы записаться на бустерную дозу вакцины против коронавируса, следует перейти по ссылке и выбрать место, дату и время прививки.
В Helsi подчеркивают, что для бустерной дозы используют вакцины Moderna или Pfizer по утвержденным МОЗ схемам:
- первые две дозы Moderna или Pfizer+бустер Moderna или Pfizer;
- первые две дозы AstraZeneca+бустер Moderna или Pfizer;
- первые две дозы CoronaVac + бустер Pfizer;
- первые две дозы по смешанной схеме + бустер Moderna или Pfizer.
Напомним, Министерство здравоохранения ранее разрешило применить бустерную дозу медикам: ее в настоящее время получили более тысячи человек.
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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.