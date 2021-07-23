В Украине от "Дельта"-штамма коронавируса могут защитить четыре вакцины: эксперт рассказал какие

В Украине от "Дельта"-штамма коронавируса могут защитить четыре вакцины: эксперт рассказал какие

По мнению медика, эти вакцины разрабатывались с приоритетом на уханьский вариант COVID-19, но эффективные и от других штаммов.

Распространение "Дельта"-штамма коронавируса в нашей стране могут остановить вакцины, которыми сейчас прививают украинцев.

Об этом заявил председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО Сергей Комиссаренко, передает "Украина 24".

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"Эти факты уже доказаны, и не только научно. Дело в том, что это демонстрирует практика вакцинации вакцинами, принятыми международными регуляторными структурами", — подчеркнул Сергей Комиссаренко.

По его словам, эффективными от "Индийского" штамма вакцины:

AstraZeneca;

CoronaVac;

Moderna;

Pfizer.

При этом, подчеркивает Комиссаренко, эти вакцины разрабатывались с приоритетом на первичный —уханьский — вариант коронавируса.

"Но все остальные варианты несущественно отличаются от уханьского. Потому что структура их очень похожа. Это в конечном итоге не новые вирусы, а варианты мутации первичного вируса. Возможно, менее эффективно, но защищают. Они делают иммунную систему, помогают нам быть менее контагиозными, меньше людей инфицируются, легкое течение заболевания, меньше летальность", — добавил председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО.

Напомним, что в Израиле готовятся к старту испытаний таблеток от коронавируса. Ранее пероральная вакцина уже прошла пробы на животных.

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