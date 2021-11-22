В Украине ослабят карантинные ограничения на проезд в общественном транспорте

В Украине ослабят карантинные ограничения на проезд в общественном транспорте

Однако ситуация с межрегиональным соединением не изменится — требуется полный курс вакцинации или ПЦР-тест.

В Украине планируется ослабить ограничения на проезд в общественном транспорте. В Минздраве сообщают, что с таким обращением к правительству обратились мэры городов Украины.

Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко.

Следовательно, в общественный транспорт теперь будут пускать больше пассажиров. По словам министра, это связано с наступлением холодов, ведь людям приходится долго ожидать остановок, что может повлечь за собой новую волну заболеваемости острыми распираторными недугами.

"Мы переходим на такой этап, что пандемия становится пандемией невакцинированных людей и плюс вакцинированные не должны страдать из-за невакцинированных", — сказал Ляшко.

Ляшко также отметил, что, несмотря на переход нескольких регионов к "желтому" уровню эпидемической опасности, к автобусам и поездам межрегионального значения все равно будут пускать только с полным курсом вакцинации, отрицательным ПЦР-тестом или справкой о недавнем выздоровлении от ковид.

Напомним, ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине стабилизируется. Так, за последние несколько дней уменьшилось количество занятых коек с кислородом, а выписки стало больше, чем госпитализаций.

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