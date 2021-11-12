В Украине обновили протоколы лечения коронавируса: что изменилось

В Украине обновили протоколы лечения коронавируса: что изменилось

Министерство внесло изменения в протокол "Оказание медицинской помощи для лечения коронавирусной болезни (COVID-19)".

Министерство здравоохранения обновило протоколы, по которым будут лечить коронавирусную инфекцию.

Об этом говорится в указе Минздрава от 11 ноября.

В документе отмечается, что министерство внесло изменения в протокол "Оказание медицинской помощи для лечения коронавирусной болезни (COVID-19)", утвержденный приказом Минздрава от 2 апреля 2020 года.

Теперь для раннего лечения заболевания легкого и среднетяжелого течения медики должны рассмотреть назначение противовирусных препаратов прямого действия для групп риска и в отдельных случаях в отделениях, имеющих опыт применения, можно рассмотреть длительное инфузионное введение стандартного гепарина (под контролем АЧТВ).

Также в Минздраве был опубликован полный протокол лечения COVID-19.

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