В Украине обнаружили все известные варианты "Омикрона": где именно

Образцы штаммов для исследования взяли в 11 регионах страны.
По последним исследованиям в Украине преобладает штамм "Омикрон" – 90% против 10% "Дельты".
Об этом свидетельствует исследование Ученые Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины, проведенное с 10 по 31 января 2022 г.
Из 93 больных COVID-19, у которых были взяты образцы, 80 – госпитализированы. 15 человек были невакцинированы, 23 – вакцинированы, у 55 пациентов статус вакцинации неизвестен. Возраст: 7 – дети до 16 лет ; 42 больных – до 50 лет; 25 больных – 50-64 года; 19 больных – 65 лет и выше.
Регионы, откуда поступили образцы: Ужгород, Ивано-Франковск, Полтава, Сумы, Тернополь, Черкассы, Хмельницкий, Ровно, Харьков, Киев, Одесса. Как выяснили ученые, во всех 11 регионах доминирует "Омикрон" – 89,3%.
Как они установили, в Украине присутствуют все ныне известные варианты "Омикрона":
- BA.1 и BA.2 обнаружены в семи регионах,
- BA.1.1 – в восьми,
- вариант BA.3 – в одном регионе.
Относительно "Дельты" из 93 образцов его обнаружили только в 10 образцах. Это так называемый индийский штамм (B.1.617.2) и его варианты, в частности, AY.43, AY.4, которые признаны опасными. В остальных образцах с "Дельтой" — так называемая "русская дельта" (AY.122).
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