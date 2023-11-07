В Украине обнаружили новый вид COVID-19, который быстро распространяется по миру: имеет необычные симптомы

Субвариантом COVID-штамма "Омикрон" впервые обнаружен в январе 2023 года в Индии.
В Ровенской области зафиксировали новый подвид штамма Omicron – "Арктур". Он обнаружен на территории Дубенского района.
Об этом сообщает глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.
По его словам, "Арктур" является субвариантом COVID-штамма "Омикрон", впервые обнаруженный в январе 2023 года в Индии, быстро распространился по миру. Он характеризуется несколько повышенным уровнем заразности, что в 1,2 раза больше, чем близкий штамм Kraken.
"Арктур" вызывает у пациентов много симптомов, характерных для предыдущих вариантов COVID-19:
- высокую температуру,
- кашель,
- боль в горле,
- мышечную слабость,
- зудящий конъюнктивит (розовый глаз) без навоза, но с чувством липкости в глазах.
Напомним, в Украине фиксируют рост заболеваемости COVID, гриппом и ОРВИ.
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