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В Украине обнаружили новый вид COVID-19, который быстро распространяется по миру: имеет необычные симптомы

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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В Украине обнаружили новый вид COVID-19, который быстро распространяется по миру: имеет необычные симптомы

Коронавирус / Фото: ТСН.ua

Субвариантом COVID-штамма "Омикрон" впервые обнаружен в январе 2023 года в Индии.

В Ровенской области зафиксировали новый подвид штамма Omicron – "Арктур". Он обнаружен на территории Дубенского района.

Об этом сообщает глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.

По его словам, "Арктур" является субвариантом COVID-штамма "Омикрон", впервые обнаруженный в январе 2023 года в Индии, быстро распространился по миру. Он характеризуется несколько повышенным уровнем заразности, что в 1,2 раза больше, чем близкий штамм Kraken.

"Арктур" вызывает у пациентов много симптомов, характерных для предыдущих вариантов COVID-19:

  • высокую температуру,
  • кашель,
  • боль в горле,
  • мышечную слабость,
  • зудящий конъюнктивит (розовый глаз) без навоза, но с чувством липкости в глазах.

Напомним, в Украине фиксируют рост заболеваемости COVID, гриппом и ОРВИ.

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Дата публикации
Просмотры
915
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