В Украине обнаружили новый вариант штамма "Дельта": в каких регионах и насколько он опасен

В Украине обнаружили новый вариант штамма "Дельта": в каких регионах и насколько он опасен

Новый вариант штамма был обнаружен в семи регионах Украины.

В Украине ученые обнаружили 12 вариантов штамма "Дельта", один из них – новый – AY.122. Этот штамм коронавируса активно распространяется на территории России и характеризуется тяжелым течением болезни и высокой смертностью.

Об этом сообщается на странице Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины.

Отмечается, для исследования использовали 74 образца, взятых у больных из 9 регионов Украины в период с 18 ноября по 1 декабря 2021 г. С помощью полногеномного секвенирования нового поколения установили, что все 100% образцов являются вариантами штамма "Дельта". Ученые обнаружили в этих образцах 12 разных вариантов штамма "Дельта".

Сообщается, что во время домлеждения обнаружен новый для Украины вариант "Дельта"-штамма — AY.122. Его нашли в образцах из Днепра, Сум, Полтавы, Николаева, Житомира, Одессы. "Этот вариант штамма сейчас активно распространяется в РФ и сказывается на тяжелом течении болезни, высокой контагиозности (скорости инфицирования) и высокой смертности", — сообщили ученые.

Ученые утверждают, что высокий уровень смертности в Украине может быть связан с особенностями циркулирующих в Украине штаммов "Дельта", в частности, и нового варианта AY.122.

Среди представленных образцов не был обнаружен штамм "Омикрон".

Напомним, в каждом регионе Украины, в зависимости от уровня эпидемической опасности, карантинные ограничения отличаются и действуют разные правила. ТСН.ua выяснял, какие ограничения ожидают украинцев, что будет позволено и запрещено и куда можно пойти с "желтым" сертификатом вакцинации.

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