В Украине не осталось областей в "оранжевой" зоне: регионы разделены на "желтые" и "красные" (список)

В Украине не осталось областей в "оранжевой" зоне: регионы разделены на "желтые" и "красные" (список)

Отныне в "желтую" зону входит самое большое количество областей Украины.

С сегодняшнего дня, 16 декабря, большинство областей Украины вышли из "оранжевой" зоны. Теперь страна разделена на "желтую" и "красную" зоны эпидемической опасности.

Об этом стало известно из статистических данных на сайте Минздрава.

Следовательно, теперь в "желтую" зону входит наибольшее количество областей Украины. Среди них:

г. Киев,

Днепропетровская,

Ивано-Франковская,

Кировоградская,

Луганская,

Львовская,

Полтавская,

Ровенская,

Тернопольская,

Харьковская,

Херсонская.

Черновицкая,

Донецкая,

Винницкая,

Хмельницкая,

Закарпатская,

Одесская.

"Красная" зона в настоящее время насчитывает 8 областей:

Волынская,

Житомирская,

Запорожская,

Киевская,

Николаевская,

Сумская,

Черкасская,

Черниговская.

Напомним, ранее руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко предположил, что Винницкая и Хмельницкая области уже в ближайшее время могут выйти из "красной" зоны адаптивного карантина. Учитывая обновленные карантинные зоны, его прогноз оправдался.

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