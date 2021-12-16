В Украине не осталось областей в "оранжевой" зоне: регионы разделены на "желтые" и "красные" (список)

Отныне в "желтую" зону входит самое большое количество областей Украины.
С сегодняшнего дня, 16 декабря, большинство областей Украины вышли из "оранжевой" зоны. Теперь страна разделена на "желтую" и "красную" зоны эпидемической опасности.
Об этом стало известно из статистических данных на сайте Минздрава.
Следовательно, теперь в "желтую" зону входит наибольшее количество областей Украины. Среди них:
- г. Киев,
- Днепропетровская,
- Ивано-Франковская,
- Кировоградская,
- Луганская,
- Львовская,
- Полтавская,
- Ровенская,
- Тернопольская,
- Харьковская,
- Херсонская.
- Черновицкая,
- Донецкая,
- Винницкая,
- Хмельницкая,
- Закарпатская,
- Одесская.
"Красная" зона в настоящее время насчитывает 8 областей:
- Волынская,
- Житомирская,
- Запорожская,
- Киевская,
- Николаевская,
- Сумская,
- Черкасская,
- Черниговская.
Напомним, ранее руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко предположил, что Винницкая и Хмельницкая области уже в ближайшее время могут выйти из "красной" зоны адаптивного карантина. Учитывая обновленные карантинные зоны, его прогноз оправдался.
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