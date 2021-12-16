Категория
Коронавирус
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиРецептыАстрологияВидеоЗдоровьеСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

В Украине не осталось областей в "оранжевой" зоне: регионы разделены на "желтые" и "красные" (список)

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Украине не осталось областей в "оранжевой" зоне: регионы разделены на "желтые" и "красные" (список)

unsplash.com

Отныне в "желтую" зону входит самое большое количество областей Украины.

С сегодняшнего дня, 16 декабря, большинство областей Украины вышли из "оранжевой" зоны. Теперь страна разделена на "желтую" и "красную" зоны эпидемической опасности.

Об этом стало известно из статистических данных на сайте Минздрава.

Следовательно, теперь в "желтую" зону входит наибольшее количество областей Украины. Среди них:

  • г. Киев,
  • Днепропетровская,
  • Ивано-Франковская,
  • Кировоградская,
  • Луганская,
  • Львовская,
  • Полтавская,
  • Ровенская,
  • Тернопольская,
  • Харьковская,
  • Херсонская.
  • Черновицкая,
  • Донецкая,
  • Винницкая,
  • Хмельницкая,
  • Закарпатская,
  • Одесская.

"Красная" зона в настоящее время насчитывает 8 областей:

  • Волынская,
  • Житомирская,
  • Запорожская,
  • Киевская,
  • Николаевская,
  • Сумская,
  • Черкасская,
  • Черниговская.

Напомним, ранее руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко предположил, что Винницкая и Хмельницкая области уже в ближайшее время могут выйти из "красной" зоны адаптивного карантина. Учитывая обновленные карантинные зоны, его прогноз оправдался.

Читайте также:

Следующая публикация