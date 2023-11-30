В Украине может вернуться карантин: в Минздраве заявили о вспышке COVID-19

В Украине фиксируют рост заболеваемости коронавирусом. Из-за превышения эпидемиологического порога в Тернопольской, Житомирской и Черновицкой областях могут ввести карантинные ограничения.

Об этом сообщил главный санитарный врач Сергей Кузин в эфире телемарафона в четверг, 30 ноября.

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"У нас сейчас циркулирует 14 видов COVID-19. Сейчас мы видим существенное ухудшение с заболеваемостью, учитывая зимний переход. Мы видим, что среди всех больных 50% — это как случаи заболевания, так и госпитализации. В частности, они фиксируются среди детей. Мы мы видим, что в трех областях превышен эпидемиологический порог. Это — Тернопольская, Житомирская и Черновицкая области. Эти регионы уже могут вводить определенные противоэпидемиологические ограничения", — рассказал он.

Он добавил, что всего с начала эпидемиологического сезона гриппом и коронавирусной инфекцией переболело более миллиона украинцев.

"За неделю в среднем мы сейчас госпитализируем 4200-4300 человек. Это достаточно высокие показатели. Заболеваемость коронавирусом растет. За последнюю неделю она выросла на 20%", — подчеркнул Кузин.

Напомним, в начале ноября в Киеве была зафиксирована вспышка скарлатины, из-за чего в некоторых школах объявлен карантин.

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