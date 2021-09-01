В Украине медик рассказал, какое реальное количество людей переболело коронавирусной инфекцией

COVID-19 преодолели ориентировочно около 11 млн человек.

Половина взрослого населения Украины уже могла переболеть коронавирусной инфекцией. Весьма большой показатель говорит не только о негативной тенденции, но также о том, что COVID-19 может скоро пойти на спад.

Об этом на своей странице в соцсети написал главный врач одного из диагностических медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий.

Также читайте Во Львове от коронавируса будут вакцинировать в общежитиях, на массовых мероприятиях и в университете

"Основной вопрос, на который мы хотим получить ответ сейчас — это сколько украинцев переболело ковидом в настоящее время? Математическая модель достаточно проста, чтобы определить общее количество тех, кто переболел, нам нужно число летальных случаев умножить на 10 и мы получим приблизительное число госпитализаций, а затем умножить на 20, тогда мы получим вероятное число заразившихся коронавирусом. 53 789 * 10 * 20 = 10757 800. Примерно столько взрослого населения могло уже переболеть ковидом", — отметил Тарас Жиравецкий.

Расчеты медик вел с учетом статистических данных, которые говорят, что каждый 20 больной COVID-19 попадает в стационар. А каждый 10 — умирает.

"То есть вероятно половина взрослого населения Украины уже переболела. Потому что официальная цифра в 2,2 млн явно выглядит очень низкой. Поэтому надеемся, что мы шаг за шагом приблизимся к точке, когда вирус не будет так быстро распространяться и пандемия пойдет на убыль. Потому что те, кто переболел, все же имеют сильную защиту от повторного заражения", — добавил врач.

Напомним, что в Украине могут продлить срок действия COVID-сертификата, который сейчас составляет полгода.

Новости Украины: штамм "Дельта" вызвал вспышку COVID-19 в оздоровительном центре "Молодая Гвардия"

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку