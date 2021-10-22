В Украине Ляшко рассказал, когда ждать пик заболеваемости COVID-19 и когда страна может выйти из карантина

В Украине Ляшко рассказал, когда ждать пик заболеваемости COVID-19 и когда страна может выйти из карантина

По его словам, коронавирус может ослабнуть после того, как вакцинируются 70% населения.

Если в Украине вакцинируются как минимум 70% взрослого населения, карантинные ограничения могут снять.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, пишет "Интерфакс-Украина".

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Так, наша страна может пойти путем Великобритании и скандинавских стран, которые после вакцинации большей половины населения отменили карантинные ограничения.

“Как минимум 70% вакцинированных взрослого населения позволит нам предотвратить распространение коронавирусной болезни и уменьшить количество госпитализаций… Если мы сегодня вакцинируем более 70% населения полным курсом вакцинации, мы сможем пойти путем Великобритании, а также Скандинавских стран, которые отменяют карантинные ограничения уже сейчас”, — отметил Виктор Ляшко.

Он также добавил, что пик заболеваемости на коронавирус в нашей стране отнюдь еще не настал. Он может произойти в начале следующего года. Однако уберечь от него, по словам главного санитарного врача, может массовая вакцинация.

Напомним, что Украина занимает третье место в мире по количеству смертей от коронавируса.

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