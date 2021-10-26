В Украине инфекционист рассказала, кому нужно делать третью дозу вакцины от COVID-19

В Украине инфекционист рассказала, кому нужно делать третью дозу вакцины от COVID-19

Здоровым людям делать третью дозу вакцины нет необходимости.

Третью дозу вакцины от коронавируса необходимо делать пациентам с иммунодефицитом. Здоровым украинцам делать бустерную вакцину нет необходимости.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сказала врач-инфекционист Ольга Голубовская.

"Я согласна с международными организациями, которые говорят, что ее (бустерную дозу, — ред.) нужно вводить лицам с иммунодефицитными состояниями. Только у нас иммунодефицит приклеивают ко всем на свете. Иммунодефицит — это, в частности, у онкобольных и других. У них, как правило, слабо идет выработка антител. Тогда нужно", — рассказала Ольга Голубовская.

Она также добавила, что здоровым людям делать третью дозу вакцины нет необходимости.

"Два эксперта FDA (Федерального агентства по контролю качества продуктов и лекарств, — ред.) вышли из организации и написали статью в авторитетном журнале Lancet о том, что они были против делать бустерную дозу всем подряд, особенно молодым людям. Потому что эти доказательства пользы, которые были предоставлены, несовершенны. Есть определенная опасность. Поэтому на сегодняшний день о бустере у нас только группам риска", — сказала она.

Напомним, что мутация нового и гораздо более опасного штамма от COVID-19 "Дельта" уже активно распространяется по территории Украины.

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