В Украине есть риск появления своего штамма COVID-19: медик объяснил, при каких условиях это возможно

Инфекционист говорит, что нужно следить за образцами вируса в Украине.

В Украине есть риск появления своего штамма COVID-19, но это произойдет только при определенных условиях. Необходимо тщательно следить за образцами вируса в стране.

Об этом рассказал преподаватель Школы здравоохранения НаУКМА, инфекционист Владимир Курпита в комментарии "РБК-Украина".

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Специалист подчеркнул, что исключать тот факт, что в перспективе может появиться украинский штамм, нельзя. Такая ситуация возможна, если в стране будет наблюдаться достаточно активное заражение и передача вируса.

"Сейчас у нас происходит падение заболеваемости, но все равно каждый день регистрируют тысячи случаев коронавирусной инфекции. Поэтому необходим тщательный мониторинг и секвенирования образцов вируса в Украине", — высказался Курпита.

Напомним, известный украинский инфекционист Ольга Голубовская считает, что в мире в течение 5-7 лет появится новый вирус. Он может стать еще более опасным, чем коронавирус.

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