В Украине более 38 тысяч новых случаев COVID-19: статистика на 9 февраля

Болезнь продолжает атаковать украинцев.
За прошедшие сутки, 8 февраля, в Украине зафиксировано 38 257 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них детей – 3 308, медработников – 1 076.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
Также за минувшие сутки:
◾️ госпитализировано – 4 385 человек
◾️ летальных исходов – 240
◾️ поправилось – 17 063 человека
За все время пандемии в Украине:
◾️ заболело – 4 380 047 человек
◾️ поправилось – 3 713 348 человек
◾️ летальных исходов – 101887
◾️ проведено ПЦР-тестирование – 18 758 148.
Напомним, глава Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что количество больных коронавирусом может достичь 70 тысяч в сутки.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.
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