В Украине более 38 тысяч новых случаев COVID-19: статистика на 9 февраля

В Украине более 38 тысяч новых случаев COVID-19: статистика на 9 февраля

Болезнь продолжает атаковать украинцев.

За прошедшие сутки, 8 февраля, в Украине зафиксировано 38 257 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них детей – 3 308, медработников – 1 076.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

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Также за минувшие сутки:

◾️ госпитализировано – 4 385 человек

◾️ летальных исходов – 240

◾️ поправилось – 17 063 человека

За все время пандемии в Украине:

◾️ заболело – 4 380 047 человек

◾️ поправилось – 3 713 348 человек

◾️ летальных исходов – 101887

◾️ проведено ПЦР-тестирование – 18 758 148.

Напомним, глава Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что количество больных коронавирусом может достичь 70 тысяч в сутки.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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