В Украине более 34 тысяч новых заражений COVID-19 и 255 смертей в сутки: статистика на 8 февраля

В Украине более 34 тысяч новых заражений COVID-19 и 255 смертей в сутки: статистика на 8 февраля

Болезнь атакует украинцев.

За минувшие сутки, 7 февраля, в Украине зафиксировано 34 353 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19. Из них детей – 3 095, медработников – 955.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Также читайте Статистика не падает: в Украине за сутки зафиксировали около 43 тысяч новых случаев коронавируса

Также за минувшие сутки:

◾️ госпитализировано – 2 168 человек

◾️ летальных исходов – 255

◾️ выздоровело – 15 193 человека

За все время пандемии в Украине:

◾️ заболело – 4 341 790 человек

◾️ выздоровело – 3 696 285 человек

◾️ летальных исходов – 101 647

◾️ проведено ПЦР-тестирований – 18 672 736

По данным ведомства, 63 919 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 19 526 человек, вторую дозу — 28 877 человек, дополнительную дозу получили 543 человека, бустерную дозу — 14 973 человека.

Лекарство от коронавируса будет предоставляться бесплатно по назначению врача | Новости Украины

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

Читайте также: