В Украине более 34 тысяч новых заражений COVID-19 и 255 смертей в сутки: статистика на 8 февраля

Болезнь атакует украинцев.
За минувшие сутки, 7 февраля, в Украине зафиксировано 34 353 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19. Из них детей – 3 095, медработников – 955.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
Также за минувшие сутки:
◾️ госпитализировано – 2 168 человек
◾️ летальных исходов – 255
◾️ выздоровело – 15 193 человека
За все время пандемии в Украине:
◾️ заболело – 4 341 790 человек
◾️ выздоровело – 3 696 285 человек
◾️ летальных исходов – 101 647
◾️ проведено ПЦР-тестирований – 18 672 736
По данным ведомства, 63 919 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 19 526 человек, вторую дозу — 28 877 человек, дополнительную дозу получили 543 человека, бустерную дозу — 14 973 человека.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.
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