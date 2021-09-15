В Турции предлагают скидки для вакцинированных туристов

Отели на побережье Черного моря предлагают акционную цену на свои номера для туристов, которые получили одну или две дозы вакцины.

В Турции местные отельеры предлагают скидки на проживание для вакцинированных путешественников.

Об этом сообщили в среду, 15 сентября, на сайте 34travel.me со ссылкой на информацию в местных СМИ.

Первыми акционную кампанию запустили гостиницы в городе Ризе, где предлагают до 10% скидки для туристов, которые получили одну или две дозы вакцины. Акцию на 20% объявили в отелях Каппадокии. В Килисе вакцинированным предлагают номер — за полцены, но акция действует только для молодоженов.

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Скидками сейчас активно пользуются вакцинированные местные жители, поскольку Черноморское побережье Турции, где объявлены такие скидки, не так популярно среди туристов, как курорты на Средиземном и Эгейском морях.

Напомним, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив дал поручение выплатить премию в размере 100 000 гривен первой женщине в объединенной территориальной общине, которая забеременеет после вакцинации.

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