В Тернопольской области вспышка "Дельта"-штамма коронавируса: что говорят медики

В Тернопольской области вспышка "Дельта"-штамма коронавируса: что говорят медики

Медики прогнозируют, что "Дельта" и дальше будет распространяться по области.

В Тернопольской области медики подтвердили 52 случая заражения "Дельта"-штамом коронавируса. В регион мутировавший COVID-19 завезли из России, Великобритании и Индонезии.

Об этом сообщили в пресс-службе Тернопольского областного центра контроля и профилактики болезней.

"Специалистами лаборатории проведено исследование биоматериала, с помощью тест-системы для определения наличия восьми мутаций коронавируса. 4 августа с референс-лаборатории получили положительные результаты тестирования образцов биоматериала и подтвержденный штамм коронавируса "Дельта", — рассказали в центре контроля и профилактики болезней.

Согласно лабораторным результатам, медики обнаружили в 94 положительных образцах 52 случая заражения "индийским" штаммом.

"Из этих 52 образцов большинство лиц были приезжими из-за рубежа, в частности из России, Великобритании и стран Индонезии, а также контактные лица. Ожидаемо, что "Дельта" постепенно распространится в пределах области", — подчеркнули в центре контроля и профилактики болезней.

Напомним, что в Украине будут продолжать адаптивный карантин в связи с эпидемией коронавируса. Впрочем, вводить локдаун из-за распространения штамма "Дельта" пока не планируют.

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