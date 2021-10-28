В Тернопольской области обнаружили видоизмененный вариант штамма "Дельта": чем он опасен

В Тернопольской области обнаружили видоизмененный вариант штамма "Дельта": чем он опасен

В Тернопольской области среди больных COVID-19 есть 7% детей.

В Тернопольской области лабораторно подтвердили видоизмененный вариант штамма "Дельта". Он чаще всего поражает молодых людей и детей.

Об этом сказал эпидемиолог областного центра контроля болезней Владимир Панычев, пишет "Общественное".

По данным эпидемиолога, наличие мутированного штамма "Дельта" в Тернопольской области подтвердили в Киевском институте молекулярной биологии и генетики академии наук Украины. Из-за новых штаммов коронавируса в октябре этого года в 1,6 раза возросла заболеваемость коронавирусом по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

"Нынешний вариант "Дельта" АY4, то есть видоизмененный вариант "Дельта" обладает большей контагиозностью и большей вирулентностью. Два изменения в геноме этого варианта АY4 касаются способности вируса к большей проницаемости в клетку, большей вирулентности", — сказал Владимир Панычев.

Эпидемиолог добавил, что из-за этого коронавирусом стали болеть молодые люди и дети. Их доля от общего количества больных в области составляет более 7%. Раньше их было не больше 6%.

"У нас заболеваемость привитых в структуре всех случаев сейчас составляет около 7%. То есть, несмотря на то, что преимущественно циркулирует вот этот генетически измененный вариант, эффективность вакцинации достаточно высока", — подчеркнул Владимир Паничев.

Напомним, главный санитарный врач Львовской области рассказала о новой волне COVID-19 и почему болеют дети.

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