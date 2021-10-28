В сутки используют тысячи баллонов: Ляшко рассказал, есть ли в Украине проблема с кислородом в больницах

В сутки больницы потребляют около 330 тонн жидкого кислорода и 6800 баллонов.
В регионах есть повышенный спрос на кислород, но он под контролем. Тем не менее, некоторым родственникам пациентов баллоны приходится искать своими силами.
Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
В Украине кислород производят на 35 предприятиях. За сутки больницы потребляют около 330 тонн жидкого кислорода и 6800 баллонов жидкого кислорода, который впоследствии распределяют между ковидными отделениями нашей страны. В медучреждениях сейчас наблюдается повышенный спрос на баллоны, однако, по словам Ляшка, он контролируемый.
“Регламентные работы на одном заводе уже завершились и сегодня он начинает отпускать кислород в сеть, на другом – работы продлятся до 1 ноября текущего года”, — подчеркнул Виктор Ляшко.
Напомним, ранее мы писали, что в Донецкой области для больных коронавирусом не хватает баллонов с кислородом. Местные жители ищут его в экстренном порядке по друзьям и знакомым.