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В сутки используют тысячи баллонов: Ляшко рассказал, есть ли в Украине проблема с кислородом в больницах

В сутки используют тысячи баллонов: Ляшко рассказал, есть ли в Украине проблема с кислородом в больницах

УНИАН

В сутки больницы потребляют около 330 тонн жидкого кислорода и 6800 баллонов.

В регионах есть повышенный спрос на кислород, но он под контролем. Тем не менее, некоторым родственникам пациентов баллоны приходится искать своими силами.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В Украине кислород производят на 35 предприятиях. За сутки больницы потребляют около 330 тонн жидкого кислорода и 6800 баллонов жидкого кислорода, который впоследствии распределяют между ковидными отделениями нашей страны. В медучреждениях сейчас наблюдается повышенный спрос на баллоны, однако, по словам Ляшка, он контролируемый. 

“Регламентные работы на одном заводе уже завершились и сегодня он начинает отпускать кислород в сеть, на другом – работы продлятся до 1 ноября текущего года”, — подчеркнул Виктор Ляшко.

Напомним, ранее мы писали, что в Донецкой области для больных коронавирусом не хватает баллонов с кислородом. Местные жители ищут его в экстренном порядке по друзьям и знакомым.

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