В сутки используют тысячи баллонов: Ляшко рассказал, есть ли в Украине проблема с кислородом в больницах

В сутки используют тысячи баллонов: Ляшко рассказал, есть ли в Украине проблема с кислородом в больницах

В сутки больницы потребляют около 330 тонн жидкого кислорода и 6800 баллонов.

В регионах есть повышенный спрос на кислород, но он под контролем. Тем не менее, некоторым родственникам пациентов баллоны приходится искать своими силами.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Также читайте Кабмин выделил еще 242 млн грн для борьбы с коронавирусом: на что пойдут деньги

В Украине кислород производят на 35 предприятиях. За сутки больницы потребляют около 330 тонн жидкого кислорода и 6800 баллонов жидкого кислорода, который впоследствии распределяют между ковидными отделениями нашей страны. В медучреждениях сейчас наблюдается повышенный спрос на баллоны, однако, по словам Ляшка, он контролируемый.

“Регламентные работы на одном заводе уже завершились и сегодня он начинает отпускать кислород в сеть, на другом – работы продлятся до 1 ноября текущего года”, — подчеркнул Виктор Ляшко.

Напомним, ранее мы писали, что в Донецкой области для больных коронавирусом не хватает баллонов с кислородом. Местные жители ищут его в экстренном порядке по друзьям и знакомым.

Новости Украины Ляшко заявил, что необходимо увеличить темпы вакцинации как минимум вдвое

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку