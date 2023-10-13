В Сумской области зафиксировали новую разновидность штамма "Омикрон": какие симптомы

Симптомы нового штамма известны всем, кто уже переболел COVID-19.

Новую разновидность штамма COVID-19 "Омикрон", который неофициально называют Эрис, зафиксировали в Сумской области.

Об этом сообщили в Сумском областном центре контроля и профилактики заболеваний со ссылкой на главного государственного санитарного врача области Владимира Збаражского.

По его словам, Эрис быстро развивается и обходит иммунитет.

"Эрис вызывает гораздо большую обеспокоенность у эпидемиологов. Он отличается дополнительной мутацией шипового белка, которая позволяет ему лучше прикрепляться к клеткам дыхательных путей, быстрее распространяться и избегать иммунитета. Правда, на сегодняшний день ВОЗ оценивает риск для общественного здоровья как низкий". — говорится в сообщении.

Симптомы Эриса соответствуют известным симптомам COVID-19:

Лихорадка или озноб

Насморк

Одышка

Боль в мышцах или теле

Головная боль

Напомним, что вакцинацию против коронавирусной инфекции в Украине могут сделать обязательной для некоторых категорий граждан, так называемых групп риска.

Кроме того, стало известно, что новый штамм коронавируса "Пирола" к концу сезона будет превалировать в Украине. "Пирола" очень быстро замещает привычный штамм "Омикрон", который сейчас циркулирует почти по всему миру.

Новый вариант коронавируса "Пирола" (BA.2.86), впервые обнаружившегося в Израиле, появился в США, Дании и Британии. В Украине его случаев не зарегистрировано.

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