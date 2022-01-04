В США зафиксировали мировой рекорд заболеваемости на COVID-19 с начала пандемии

В США зафиксировали мировой рекорд заболеваемости на COVID-19 с начала пандемии

Официальные цифры заболеваемости "взлетели к стратосфере" из-за вспышки нового штамма коронавируса "Омикрон", который значительно заразнее.

За минувшие сутки, 3 января, в США обнаружили более 1 миллиона новых заражений коронавирусом. Это стало новым мировым рекордом за все время пандемии коронавируса.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные Университета Джона Хопкинса.

За сутки в США обнаружили 1 083 948 новых инфицированных на COVID-19, при этом умерли 1693 больных.

Издание подчеркивает, что такие цифры побили предыдущий американский рекорд и превысили предыдущий максимум (590 тысяч случаев в сутки). Таким образом это стало абсолютным мировым рекордом за весь период пандемии.

Как отмечается, официальные цифры заболеваемости "взлетели в стратосферу" из-за вспышки нового штамма коронавируса "Омикрон", который значительно заразнее.

Вместе с тем эксперты говорят, что реальные показатели заболеваемости могут быть даже выше, ведь американцы делают тесты на коронавирус и дома. При этом результат в официальные учреждения сообщают не всегда.

Следует отметить, что в настоящее время стремительного роста смертности не наблюдается.

Напомним, во французском Марселе обнаружили новый штамм коронавируса у граждан, прибывших на родину из Камеруна. В новом варианте коронавируса не менее 46 мутаций.

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