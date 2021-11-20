В США разрешили делать третью COVID-прививку с 18 лет

В США разрешили делать третью COVID-прививку с 18 лет

Бустерной дозой вакцинировали уже 30 млн. американцев.

Американское Управление по продовольствию и медикаментам (FDA) позволило делать третью COVID-прививку граждан в возрасте с 18 лет.

Об этом со ссылкой на FDA сообщает Associated Press.

Регулятор принял решение после того, как в десяти штатах ввели бустерные прививки. Еще один фактор, которым руководствовалось управление, – это рост заболеваемости коронавирусом в течение последних двух недель.

"В нынешней ситуации нет других возможностей преодолеть пандемию без введения каждой бустерной дозы вакцины", – заявил совладелец компании Pfizer/BioNTech Угур Шахин.

Следует отметить, что американская компания провела исследование на десяти тысячах добровольцев. Оно показало, что третья доза прививки уменьшает риск тяжелого течения болезни на 95%.

Сейчас более 195 млн граждан США вакцинировались двумя дозами. Более 30 млн человек уже получили бустерную дозу.

Как сообщалось, в Канаде разрешили вакцинировать от коронавируса детей вакциной Pfizer. Прививки получат дети в возрасте 5-11 лет. Детей будут прививать только третью частью от того количества, которое применяют для вакцинации подростков и взрослых.

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