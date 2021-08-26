В США растет количество вакцинированных людей, которые заразились штаммом "Дельта" — исследование

Эффективность вакцины против "Дельты" среди привитых снижается.

Среди полностью вакцинированных от коронавируса людей в США растут случаи заражения штаммом "Дельта". С мая по 25 июля в округе Лос-Анджелес, где зафиксировано распространение штамма "Дельта", около 25% людей, получивших прививки, заразились.

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Об этом говорится в отчете Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), сообщает Reuters.

Эти данные, опубликованные в еженедельном отчете CDC, показывают рост так называемых "прорывных" инфекций среди полностью вакцинированных лиц.

Отмечено, что заразились 43 тисячи лиц в возрасте от 16 лет и старше. Из них 10 895, или 25,3%, - полностью вакцинированные, 1431, или 3,3%, частично вакцинированные и 30801, или 71,4%, невакцинированные.

В то же время в отчете говорится, что вакцины защищают людей от тяжелых случаев заболевания. Согласно исследованию, 3,2% полностью вакцинированных лиц, инфицированных коронавирусом, были госпитализированы и только 0,05% были госпитализированы в отделение интенсивной терапии. Также 0,25% были помещены на искусственную вентиляцию легких.

Процент госпитализированных, но не вакцинированных лиц вдвое больше — 7,5%. 1,5% людей, которые не получили прививки попали в реанимацию, еще 0,5% нуждались в подключении к аппаратам ИВЛ.

Кроме этого, Центр по контролю и профилактике заболеваний США опубликовал обновленную информацию об исследовании HEROES, которое проводили среди медицинских работников в восьми штатах. Эти результаты исследования показали, что эффективность вакцины среди привитых медиков значительно снижается.

Напомним, Центр контроля и профилактики заболеваний США (CDC) сообщил, что после того, как штамм "Дельта" начал доминировать, эффективность вакцин упала с 91% до 66%. Речь идет о РНК-вакцине против коронавируса производства компаний Pfizer и Moderna.

Как ранее сообщалось, в Тернополе украинцы, прилетевшие из Канады на свадьбу к родственникам, заразили коронавирусом половину гостей. Они инфицировали других несмотря на то, что получили две дозы вакцины Pfizer в Канаде за несколько месяцев до возвращения в Украину и имели паспорт вакцинации.

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