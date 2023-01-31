В США отменяют чрезвычайное положение из-за COVID-19

11 мая 2023 года в США отменят чрезвычайное положение из-за COVID-19.

Об этом пишет Reuters.

В понедельник в администрации президента Джо Байдена заявили, что прекратят объявление чрезвычайной ситуации по COVID-19 11 мая, почти через три года после того, как Соединенные Штаты ввели широкие пандемические меры для сдерживания распространения болезни.

Напомним, во вторник, 24 января, в Украине зафиксирован первый случай заражения новым подвидом штамма Omicron XBB.1.5, неофициальное название "Кракен". Инфицировался человек из Сумской области. Ранее мы рассказывали, каковы его симптомы, особенности и насколько он опасен.

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