В США отменяют чрезвычайное положение из-за COVID-19

В Америке отменят ограничения из-за коронавируса.
11 мая 2023 года в США отменят чрезвычайное положение из-за COVID-19.
Об этом пишет Reuters.
В понедельник в администрации президента Джо Байдена заявили, что прекратят объявление чрезвычайной ситуации по COVID-19 11 мая, почти через три года после того, как Соединенные Штаты ввели широкие пандемические меры для сдерживания распространения болезни.
Напомним, во вторник, 24 января, в Украине зафиксирован первый случай заражения новым подвидом штамма Omicron XBB.1.5, неофициальное название "Кракен". Инфицировался человек из Сумской области. Ранее мы рассказывали, каковы его симптомы, особенности и насколько он опасен.
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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.