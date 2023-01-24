В США хотят ввести ежегодную вакцинацию против коронавируса — Reuters

Для здоровых взрослых - по одной дозе, для детей и пожилых людей – по две.

В Соединенных Штатах Америки хотят ввести ежегодную прививку против коронавирусной инфекции. Соответствующую инициативу предлагает Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Об этом пишет Reuters.

Прививки хотят делать здоровым взрослым 1 дозой последней обновленной вакцины. В то же время детям, старикам и лицам с ослабленным иммунитетом хотят делать по 2 прививки в год. FDA попросило группу советников рассмотреть такую возможность.

Кроме этого, Управление предлагает обновлять вакцину в соответствии с циркуляцией штаммов коронавируса подобно тому, как ежегодно меняются штаммы для прививок против гриппа.

Напомним, во вторник, 24 января, в Украине зафиксирован первый случай заражения новым подвидом штамма Omicron XBB.1.5, неофициальное название "Кракен". Инфицировался человек из Сумской области.

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