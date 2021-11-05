В Совете ЕС исключили Украину из "зеленого списка" для путешествий

Официальный запрет на въезд будет сформулирован на следующей неделе.
В пятницу, 5 ноября, Совет Евросоюза согласовал исключение Украины из "зеленого списка" для путешествий из-за ухудшения эпидемической ситуации с COVID-19.
Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.
"Послы ЕС сегодня утром решили исключить Украину из рекомендованного списка стран, откуда путешествия считаются безопасными", — написал он.
Такое решение Совета ЕС не означает автоматического изменения правил пересечения границы, однако к таким рекомендациям страны-участники Евросоюза в основном прислушиваются и вводят ограничения на въезд для жителей стран, которых нет в списке, и на туристические путешествия в них.
Ожидается, что окончательно решение о запрете поездок будет сформулировано в начале следующей недели.
Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в результате исключения Украины из "зеленого списка" Евросоюза для путешествий "тотального закрытия границы" не будет.
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