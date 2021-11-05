В Совете ЕС исключили Украину из "зеленого списка" для путешествий

В Совете ЕС исключили Украину из "зеленого списка" для путешествий

Официальный запрет на въезд будет сформулирован на следующей неделе.

В пятницу, 5 ноября, Совет Евросоюза согласовал исключение Украины из "зеленого списка" для путешествий из-за ухудшения эпидемической ситуации с COVID-19.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Послы ЕС сегодня утром решили исключить Украину из рекомендованного списка стран, откуда путешествия считаются безопасными", — написал он.

Такое решение Совета ЕС не означает автоматического изменения правил пересечения границы, однако к таким рекомендациям страны-участники Евросоюза в основном прислушиваются и вводят ограничения на въезд для жителей стран, которых нет в списке, и на туристические путешествия в них.

Ожидается, что окончательно решение о запрете поездок будет сформулировано в начале следующей недели.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в результате исключения Украины из "зеленого списка" Евросоюза для путешествий "тотального закрытия границы" не будет.

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