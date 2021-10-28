В Ровно антивакцинаторам организовали экскурсию в COVID-отделение больницы

Медик подчеркнул, что против коронавируса не существует никаких лекарств, а потому единственный способ уберечь свое здоровье – это вакцинироваться.

В Ровно противникам вакцинации организовали экскурсию в больницу, где лежат госпитализированные из COVID-19.

Об этом сообщил главный врач Ровенской центральной городской больницы Евгений Кучерук, пишет "Ровно вечернее".

Медик рассказал, что в их городе, который находится в "красной" зоне, антивакцинаторы организовали пикет против прививки. После этого медик предложил этим людям прийти на экскурсию в COVID-отделение больницы.

"У нас было целое течение противников вакцинации, которое рассказывала басни, что вакцина имеет какое-то магическое действие. Пришла в нашу больницу целая команда таких людей. Мы их одели в защитные костюмы и провели по палатам, где больные лежат. Думаю, после такой экскурсии они изменили мнение", — сказал Евгений Кучерук.

Медик подчеркнул, что против коронавируса не существует никаких лекарств, а потому единственный способ уберечь свое здоровье – это вакцинироваться.

Напомним, на Ровенщине, несмотря на уже имеющуюся "красную" зону , могут еще больше усилить карантин. Также в области развернут дополнительные койки для больных с COVID-19.

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