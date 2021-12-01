В России самая высокая смертность со времен Второй мировой войны: в чем причина

В России самая высокая смертность со времен Второй мировой войны: в чем причина

За этот год российские демографы зафиксировали антирекорд — в РФ умерло 2,4 млн человек.

Количество смертей, зафиксированных в Российской Федерации с декабря прошлого года до конца ноября этого года, наибольшее со времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает российское издание "Ведомости".

Последние цифры смертности превысили показатель 2003 года, когда число умерших составило 2,37 млн. Чистое сокращение населения в России за последние двенадцать месяцев приближается к одному миллиону, что является самым высоким показателем за последние двадцать лет. Хуже было только в военные годы, когда в промежутке с 1941 по 1945 годы погибало вдвое-втрое больше людей каждый год.

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Причиной этого антирекорда стала пандемия коронавируса, перегруженность системы здравоохранения и глубокое недоверие к вакцинации среди россиян. В течение ноября в среднем 1222 человека умирали ежедневно от осложнений коронавирусной инфекции.

Напомним, в ноябре 2021 года суточная заболеваемость COVID-19 только в Москве выросла почти на 37%.

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