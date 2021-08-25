В России пациент с COVID-19 не дождался аппарата ИВЛ и выпрыгнул из окна больницы

В России пациент с COVID-19 не дождался аппарата ИВЛ и выпрыгнул из окна больницы

У погибшего остались жена и трое детей.

В российском городе Тула человек, которого госпитализировали с тяжелой формой COVID-19, выбросился из окна клиники на седьмом этаже.

Об этом сообщили в среду, 25 августа, в Telegram-канале Mash.

В сообщении уточнили, что только 9 месяцев назад россиянин Алексей Тюрин стал счастливым отцом третьего ребенка. По воспоминаниям родственников, он много работал и был хорошим семьянином.

В начале августа Алексей заразился коронавируслм, течение болезни у него был тяжелым.

Также читайте Коронавирус в России: в Москве и области усилили карантин

Как рассказала журналистам вдова, во время госпитализации он просил медиков подключить его к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), но они считали, что ему подключения к аппарату еще не нужно. За десять минут до того, как прыгнуть из окна седьмого этажа, Алексей позвонил жене, извинился и сказал, что терпеть больше не может.

В Минздраве заявили, что лечение происходило по всем правилам и адекватно заболеванию. Следственный комитет проводит проверку.

Напомним, в российском городе Владикавказе погибли 11 пациентов республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи, находящихся на аппаратах ИВЛ. Причиной их смерти стал временный сбой в подаче кислорода из-за прорыва трубы.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку