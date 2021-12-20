В правительстве пообещали выплатить "ковидную" тысячу вакцинированным за границей украинцам

Вакцинированные за границей могут получить украинский COVID-сертификат у семейного врача.

Украинцы, которые вакцинировались против коронавируса за границей, также должны иметь возможность получить воспользоваться программой "еПоддержка".

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на селекторном совещании у президента 20 декабря.

"Люди, которые были вакцинированы за рубежом признанными в мире вакцинами, также должны иметь возможность воспользоваться программой президента Поддержка. Необходимо предоставить им возможность перенести сертификаты в Дії", — сказал глава правительства.

В Минздраве добавили, что для выполнения задания предыдущего селекторного совещания было разрешено таким лицам получить украинский сертификат у семейного врача.

В свою очередь, в Министерстве цифровой трансформации уточнили, на сегодняшний день уже 3,6 млн человек воспользовались услугой "еПоддержка", из них уже почти 2 млн получили средства. Кроме того, к программе присоединились шесть банков, и еще десять проходят процесс подключения.

"В целом в банках открыли более 4,6 млн специальных счетов", — отметил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним, в рамках программы "еПоддержка", по которой вакцинированные украинцы получат по тысяче гривен, граждане в возрасте от 60 смогут с января потратить средства на социальные нужды. Речь идет о покупке лекарства.

Ранее премьер Денис Шмыгаль заверил, что тысячу гривен от Зеленского получат все вакцинированные украинцы, независимо от того, когда они получали прививку.

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