В Польше начались испытания украинской вакцины от коронавируса

Разработку львовских ученых планируют выпускать в таблетках или как спрей.

В лаборатории польского города Гданьска стартовали испытания украинской вакцины против коронавируса, созданной львовскими учеными из Института биологии клетки НАН Украины.

Об этом сообщает "Украина 24".

Для создания белковой вакцины украинские ученые использовали дрожжевые клетки, к которым снаружи прикреплены вирусные белки. Этот препарат будет преоральным и может использоваться в качестве таблетки, микстуры или как спрей. Прогнозируется, что она будет эффективна против различных штаммов COVID-19, а в производстве довольно дешевой.

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Львовские ученые разработали также инъекционную вакцину на основе очищенных белков вируса, которая пока проходит клинические исследования на мышах. Результаты эксперимента обещают объявить через две недели.

В прошлом году Институт биологии клетки НАН Украины победил в получении грантов от Национального фонда научных исследований. В частности, на разработку вакцины от коронавируса львовские ученые получили около 10 миллионов гривен.

Напомним, ранее австралийские ученые сообщили об успешных испытаниях на мышах терапии против COVID-19, уменьшающей количество вирусных частиц в организме на 99,9%. На очереди – испытания на людях.

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