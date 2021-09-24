В октябре больницы будут переполнены, но это будет не пик заболеваемости: епидемиолог о коронавирусе в Украине

В октябре больницы будут переполнены, но это будет не пик заболеваемости: епидемиолог о коронавирусе в Украине

Медик спрогнозировала вспышку коронавируса в Украине.

В Украине в октябре будет рост числа больных коронавирусом, но это будет еще не пик заболевания.

Об этом в комментарии "Украина 24" сказала завкафедрой эпидемиологии Харьковского медуниверситета Татьяна Чумаченко.

Медик подчеркнула, что если украинцы и дальше будут пренебрегать карантинными правилами и избегать вакцинации, то в октябре ожидается существенный рост количества больных, однако это будет не пик заболеваемости.

Татьяна Чумаченко призвала украинцев вакцинироваться, особенно это касается людей старшего возраста, которые рискуют заболеть тяжелой формой COVID-19. Поскольку в дальнейшем из-за большого количества пациентов, не все смогут получить качественную медицинскую помощь.

"Мы уже сейчас видим, что количество госпитализаций начинает превышать количество людей, которые выписываются. Это значит, что у нас начинают наполняться клиники, и, возможно, они будут переполнены, и каждый человек не сможет получить квалифицированную помощь", — сказала Татьяна Чумаченко.

Напомним, врач назвал категорию людей, которые лучше защищены от коронавируса.

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