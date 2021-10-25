В оккупированном Севастополе туристов будут останавливать на блокпостах

В оккупированном Севастополе туристов будут останавливать на блокпостах

Из-за ухудшения ситуации с COVID-19 у приезжих будут проверять наличие сертификата о вакцинации.

В понедельник, 25 октября, "губернатор" оккупированного Севастополя Михаил Развожаев распорядился развернуть блокпосты на въездах в город для проверки QR-кодов в документах, свидетельствующих о вакцинации или перенесенном заболевании.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

Блокпосты будут действовать в течение объявленной в России нерабочей недели, которая начнется 30 октября и продлится до 7 ноября. В это время, когда из-за распространения коронавирусной инфекции российских работодателей обязали предоставить своим работникам оплачиваемые выходные, многие намерены с "пользой" провести неожиданный отпуск и отправиться на отдых, в том числе и в оккупированный Крым.

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"Наплыв людей без прививок и соответствующих документов, подтверждающих, что они не могут стать источниками распространения инфекции, нам точно в эти дни не нужен", — сказал Развожаев.

По его словам, в "нерабочую неделю" севастопольцы будут сидеть дома, а приезжие без справок о вакцинации или перенесенной болезни, нелегально будут жить в частном секторе и "будут продолжать создавать неблагоприятную ситуацию".

В оккупированном Севастополе во второй декаде октября фиксируют высокие показатели заболеваемости COVID-19.

Напомним, 25 октября в России зафиксирован новый максимум — 37 930 зараженных COVID-19 в сутки, умерли 1069 человек. Больше всего инфицированных зафиксировали в Москве — 7778.

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