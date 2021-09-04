В оккупированном Крыму российская ФСБ задержала пять крымскотатарских активистов: на связь они не выходят

В оккупированном Крыму российская ФСБ задержала пять крымскотатарских активистов: на связь они не выходят

Перед этим в их домах сотрудники российского ФСБ провели обыски.

В временно оккупированном Крыму российские силовики провели обыск дома у крымскотатарского активиста Наримана Джеляла. После этого спецслужбы вывезли его в неизвестном направлении. Нарим открыто заявлял о нарушении прав человека в оккупированном Крыму и участвовал в саммите Крымского платформы.

Об этом сообщила Крымская правозащитная группа.

Также читайте Ударила и покусала полицейских: во временно оккупированном Крыму обнаженная россиянка напала на правоохранителей

Как выяснилось, обыск силовики проводили в доме, который находится в поселке Первомайское Симферопольского района. После того, как спецслужбы "перевернули" жилье активиста, его увезли в неизвестном направлении.

Обыски прошли и в доме 25-летнего Азиза Ахметова. Его тоже впоследствии задержали силовики. Вместе с ним российские спецслужбы забрали Асана Ахметова и Шевкет Усейнова.

"3 и 4 сентября 2021 сотрудники ФСБ Российской Федерации провели 5 обысков в оккупированном Крыму, после которых задержали и увезли в неизвестном направлении пяти крымских татар: Эльдара Одаманова, Азиза Ахтемова, Наримана Джеляла, Шевкета Усейновым и Асана Ахтемова. Родственники и адвокаты задержанных подали заявления в различные де-факто правоохранительные органы, однако ни один из них не сообщил о местонахождении пропавших. В частности, о местонахождении Эльдара Одаманова ничего неизвестно с 7 утра 3 сентября", — подчеркнули в Крымской правозащитной организации.

Обыски силовики проводили якобы по факту взрыва газопровода, который произошел 23 августа под Симферополем.

"Такие действия оккупационных властей могут квалифицироваться как насильственное исчезновение, поскольку силовые структуры лишают задержанное лицо средств связи со своими родными и адвокатами, в результате чего существует реальная угроза их здоровью и жизни. За годы оккупации Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине и правозащитные организации зафиксировали более 40 случаев насильственных исчезновений на полуострове", — добавили в правозащитной организации.

Напомним, что у украинского политзаключенного в СИЗО РФ произошел микроинсульт, который вызвал паралич лица.

Новости мира: Россия угрожает странам ухудшением отношений из-за участия в "Крымской платформе"

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку