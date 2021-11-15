В одном из городов Украины за сутки не зафиксировали ни одного больного COVID-19

В одном из городов Украины за сутки не зафиксировали ни одного больного COVID-19

Днем ранее в Мелитополе зафиксировали 50 случаев коронавируса.

В Мелитополе Запорожской области за минувшие сутки, 14 ноября, не выявили новых случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщает городской совет.

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"За прошедшие сутки результаты лабораторных исследований не предоставлены, новые случаи заболевания COVID-19 среди жителей города не зарегистрированы", — говорится в сообщении мэрии Мелитополя.

Отметим, 14 ноября в городе обнаружили 50 новых случаев недуга. По состоянию на 15 ноября всего в городе Мелитополе подтверждено 13287 случаев СOVID-19 среди горожан, из них 543 ребенка. С начала пандемии недуг победили 11 267 горожан, в том числе 524 ребенка. На сегодня, 15 ноября, в инфекционном госпитале получает лечение 195 пациентов из Мелитополя и близлежащих районе. На амбулаторном лечении под наблюдением семейного врача находятся 1487 заболевших мелитопольцев, из них 18 детей.

В городском совете информируют, что с начала вакцинальной кампании по состоянию на 15 ноября в городе провели 67 455 прививок от коронавирусной инфекции. Всего вакцинировано 39 301 человек, из них закончили вакцинацию (получили 2 прививки) – 28 154 человек.

Добавим, 15 ноября глава Минздрава отметил, что в Украине наблюдается некоторое улучшение по распространению коронавируса. По его словам, за последнюю неделю зафиксировали уменьшение количества случаев COVID-19 на 6%.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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