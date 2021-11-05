В Одесской области в тяжелом состоянии госпитализировали женщину с фейковым сертификатом

В Одесской области в тяжелом состоянии госпитализировали женщину с фейковым сертификатом

В течение 10 дней она находилась на самолечении.

В Измаиле в реанимацию перевели пациентку с сертификатом вакцинации против COVID-19, но прививку женщина не делала.

Об этом сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Одесской областной государственной администрации.

По данным пресс-службы, несколько дней назад в Дунайскую областную больницу в Измаиле госпитализировали пациентку в тяжелом состоянии. Ее привезли из Килийской районной больницы, где она лечилась примерно 2 дня. До этого в течение 10 дней она находилась на самолечении.

"Я не могу утверждать, что это был поддельный сертификат. Он может быть правильным, но выдан пациентке, которая не вакцинировалась. Подлинность сертификата могут доказать или опровергнуть только правоохранительные органы", — сказал генеральный директор Дунайской областной больницы Виталий Гайдуков.

Пациентка была в тяжелом состоянии, поэтому к ней домой отправилась комиссия. Ей сообщили, что от прививки зависит ее жизнь и лечение. Тогда женщина якобы сообщила, что она невакцинирована.

2 ноября пациентку перевели в реанимацию, ведь ее состояние ухудшается.

Руководство больницы сообщило об этом случае в Департамент здравоохранения Одесской ОГА и в Службу безопасности Украины.

Ранее стало известно, что в Измаиле (Одесская область) гвардейцы начали охранять больницу с больными COVID-19. Это связывают с посетителями, которые мешали работе медицинских работников.

Читайте также:

Новости Одессы: закончился кислород - как пережили ночь пациенты и медики опорной больницы

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку