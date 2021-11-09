В Одесской области от COVID-19 умерли 30 человек: статистика на 9 ноября

В Одесской области от COVID-19 умерли 30 человек: статистика на 9 ноября

Недуг продолжает атаковать украинцев.

За минувшие сутки, 8 ноября, в Одесской области коронавирусную болезнь обнаружили у 1516 человек. Из-за осложнений COVID-19 умерли 30 пациентов, выздоровел 871 гражданин.

Об этом сообщили в Минздраве.

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Больше всего больных зафиксировали в Днепропетровской области (2 042), на втором месте – Одесская область, на третьем – Львовская (1 352)

Как отметили в ведомстве, за все время пандемии в Одесской области:

заболели 208 349 жителей региона,

выздоровели 154 990 пациентов,

умерли 4421 человек;

в настоящее время болеют 48 938 жителей области

Напомним, новый рекорд смертности от коронавируса зафиксировали в Украине — за сутки умерли 833 человека. Это максимальное количество за все время пандемии. Также начало расти и количество инфицированных – за сутки почти 19 тысяч новых случаев. Стремительнее всего инфекция распространяется в городах-миллионниках.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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