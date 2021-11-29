В Одесской области ни одного умершего от COVID-19: статистика на 29 ноября

В Одесской области ни одного умершего от COVID-19: статистика на 29 ноября

Болезнь подтвердили у более 300 человек.

За минувшие сутки в Одесской области заболевание COVID-19 подтвердили у 303 человек, 285 жителей выздоровели. Умерших от осложнений не было.

Об этом сообщили на сайте Минздрава.

Больше новых больных зафиксировали в Днепропетровской области (473). На втором месте – Донецкая область. Там обнаружили 457 больных. В Киеве – 431.

Как отмечают в Минздраве, за все время пандемии в Одесской области:

заболели 227 678 граждан,

выздоровели 178 051 человек,

умер 5 161 пациент,

болеют 44466 жителей региона.

В Украине по состоянию на утро 29 ноябре зафиксировано 5804 новых случая коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 297 человек, 10 477 пациентов выздоровели.

С начала вакцинальной кампании привито 13 320 532 человека, из них получили одну дозу – 13 320 530 человек.

Полностью иммунизированных и получивших две дозы – 10 967 700 человек. Всего проведено 24 288 230 прививок.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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