В Одесской области ни одного умершего от COVID-19: статистика на 29 ноября

Болезнь подтвердили у более 300 человек.
За минувшие сутки в Одесской области заболевание COVID-19 подтвердили у 303 человек, 285 жителей выздоровели. Умерших от осложнений не было.
Об этом сообщили на сайте Минздрава.
Больше новых больных зафиксировали в Днепропетровской области (473). На втором месте – Донецкая область. Там обнаружили 457 больных. В Киеве – 431.
Как отмечают в Минздраве, за все время пандемии в Одесской области:
- заболели 227 678 граждан,
- выздоровели 178 051 человек,
- умер 5 161 пациент,
- болеют 44466 жителей региона.
В Украине по состоянию на утро 29 ноябре зафиксировано 5804 новых случая коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 297 человек, 10 477 пациентов выздоровели.
С начала вакцинальной кампании привито 13 320 532 человека, из них получили одну дозу – 13 320 530 человек.
Полностью иммунизированных и получивших две дозы – 10 967 700 человек. Всего проведено 24 288 230 прививок.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
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