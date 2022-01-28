В Одесской области чиновники разворовали деньги из "ковидного фонда"

В Одесской области чиновники разворовали деньги из "ковидного фонда"

С начала пандемии чиновники присвоили 350 тысяч гривен, сообщили в СБУ.

В Одесской области чиновников разоблачили на хищении средств, выделенных на борьбу с пандемией коронавируса COVID-19. Чиновники отдела здравоохранения Черноморского городского совета присвоили почти 30% средств, выделенных в марте 2020 года на закупку спецодежды.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в Одесской области.

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По данным следствия, бывшая начальница Черноморского отдела здравоохранения заключила договор на приобретение ламинированных комбинезонов и бахил на общую сумму 1 335 000 гривен. В результате экспертизы оказалось, что стоимость товара была завышена в полтора раза. Ущерб составил 350 тысяч гривен.

Бывшей начальнице отдела здравоохранения сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса. Продолжается следствие для выявления всех причастных к делу.

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Напомним, что чиновников "Киевавтодора" и КГГА в Государственном бюро расследований подозревают в причастности к масштабному хищению бюджетных средств.

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