В Одессе врач и медсестра выдавали фальшивые COVID-сертификаты: за услугу требовали 2 тысячи

В Одессе врач и медсестра выдавали фальшивые COVID-сертификаты: за услугу требовали 2 тысячи

Медицинские работники отстранены от занимаемых должностей.

В Одессе задержаны медработники, которые выдавали пациентам фальшивые сертификаты вакцинации против COVID-19. Обе женщины работали в одной из городских поликлиник. В настоящее время их отстранили от работы и направили в суд обвинительный акт.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Одесской областной прокуратуры.

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Установлено, что врач, не проводя прививки, вносила в электронную медицинскую систему HELSI данные о якобы вакцинации пациента. За оформление "липового" сертификата с одесситов брали 2000 гривен.

В домах медиков провели обыски. У них изъяли смартфоны с перепиской клиентов, банковские карты, технику и медицинские документы, где содержались записи о псевдовакцинации. Там же нашли поддельные сертификаты и другие доказательства.

В настоящее время медицинские работники отстранены от занимаемых должностей.

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Ранее стало известно, что в Одесской области чиновников разоблачили на хищении средств, выделенных на борьбу с пандемией коронавируса COVID-19. Чиновники отдела здравоохранения Черноморского городского совета присвоили почти 30% средств, выделенных в марте 2020 года на закупку спецодежды.

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